Erfolgreiches Anleihen-Debüt - die österreichische Biogena GmbH & Co. KG (BIOGENA) hat ihre erste Unternehmensanleihe im Volumen von 6 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert und das öffentliche Zeichnungsangebot (04.04. - 04.06.24) aufgrund von Überzeichnung vorzeitig beendet. Nach Angaben der Emittentin seien insgesamt Zeichnungsangebote von 742 Investoren und mehr als 7 Mio. Euro eingegangen. Das durchschnittliche Zeichnungsvolumen liege bei knapp 9.500 Euro. Die Zuteilung erfolge laut BIOGENA nach dem first come first serve-Prinzip. Die BIOGENA-Anleihe 2024/29 (ISIN: AT0000A3BYL9) wird jährlich fest mit 7,50% verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Anleihemittel ...

