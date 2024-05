Mit Spannung wurden am Mittwoch die Inflationsdaten aus den USA erwartet: Im April stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 3,4 Prozent und damit genauso stark wie von Experten erwartet - in einer ersten Reaktion sprang der DAX auf ein Allzeithoch.Gute Nachrichten gibt es auch für das Hebel-Depot von DER AKTIONÄR: Die gleichbleibende Inflation in den USA beflügelte das Depot kurzzeitig auf eine Gesamtperformance von +60 Prozent seit Jahresbeginn. Insbesondere der deutsche Immobilienentwickler ...

