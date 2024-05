München (ots/PRNewswire) -Movable Ink, die KI-gestützte Plattform zur Personalisierung von Inhalten, gab heute ihre Partnerschaft mit HolidayCheck, der reichweitenstärksten Erholungsurlaub-Plattform im deutschsprachigen Raum, bekannt.Movable Ink wird eine strategische Rolle dabei spielen, das Zielgruppen-Engagement-Konzept von HolidayCheck über die verschiedenen Angebote des Reiseunternehmens hinweg zu erweitern - von Hotelbuchungen und Autovermietungen bis hin zu Pauschalangeboten. Movable Ink unterstützt umsatzgenerierende Kampagnen für einige der größten Reise- und Gastgewerbemarken sowie für die innovativsten Unternehmen der Welt. Mit einem starken Fokus auf die Steigerung der Produktivität und die Verbesserung der Customer Journey wird HolidayCheck die Movable Ink-Technologie nutzen, um hochgradig maßgeschneiderte Kundenerlebnisse zu bieten. Es wird Inhalte über digitale Touchpoints hinweg aktivieren und dabei auf der von der Stiftung Warentest unterstützten Customer Experience aufbauen. Mit Movable Ink bietet HolidayCheck Möglichkeiten, um neue Zielgruppen effektiv zu erreichen."Bei HolidayCheck sind wir ständig auf der Suche nach innovativen Wegen, um das Reiseerlebnis zu verbessern und unseren Kunden unvergessliche Momente zu schaffen", sagt Julia Danker, Senior Marketing Manager bei HolidayCheck. "Durch die Partnerschaft mit Movable Ink erreichen wir beide Ziele in großem Maßstab."Yannik Kottusch, Director of Sales, DACH, bei Movable Ink fügte hinzu: "Es ist ein Privileg, mit einer Marke zusammenzuarbeiten, die bereits für ihr preisgekröntes Kundenerlebnis bekannt ist, und ein neues Maß an personalisiertem Engagement in ihrem gesamten Unternehmen zu erreichen."Die Partnerschaft ist das jüngste Beispiel für die kontinuierliche Expansion von Movable Ink in der EMEA-Region, zuletzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Informationen zu Movable InkMovable Ink personalisiert jede Kundeninteraktion durch Automatisierung und künstliche Intelligenz. Die innovativsten Marken der Welt verlassen sich auf bewegliche Tinte, um den Umsatz zu maximieren, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und ein optimales Kundenerlebnis zu erzielen. Movable Ink hat seinen Hauptsitz in New York City und beschäftigt über 500 Mitarbeiter und bedient seinen globalen Kundenstamm mit Niederlassungen in Nordamerika, Mittelamerika, Europa, Australien und Japan.Weitere Informationen finden Sie unter movableink.com.Über HolidayCheckHolidayCheck ist die reichweitenstärkste Erholungsurlaub-Plattform im deutschsprachigen Raum. Transparenz, Qualität und Innovation treiben das Online-Buchungs- und Bewertungsportal an, UrlauberInnen das beste Reiseerlebnis zu bieten. Grundlage sind die mehr als 11 Millionen Hotelbewertungen, ein eigenes Online-Reisebüro sowie die Angebote von 65 Reiseveranstaltern und weiteren touristischen Anbietern. Die HolidayCheck AG ist eine Tochter der HolidayCheck Group, wurde im Jahr 2003 gegründet und hat ihren Sitz im schweizerischen Bottighofen nahe der deutschen Grenzstadt Konstanz.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1438892/4699217/Movable_Ink_New_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/holidaycheck-wahlt-movable-ink-fur-skalierte-11-personalisierung-von-inhalten-302143060.htmlPressekontakt:alexandra.may@movableink.comOriginal-Content von: Movable Ink, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162547/5780485