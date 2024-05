Der Edelmetallexplorer Element79 Gold unter Leitung von CEO James Tworek hat eine strategische Kehrtwende vollzogen, um "Lucero" in Peru rasch zur Produktion zu bringen - möglichst noch 2024. Für das Projekt wurden große Liegenschaften an anderer Stelle veräußert - etwa das Maverick Springs Projekt in Nevada rund 30 km von der Bald Mountain Mine von Kinross Gold entfernt.Element79 Gold und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...