DAX pausiert auf Allzeithoch. Versicherer gefragt

Heute morgen erreichten eine Reihe guter Unternehmensnachrichten die Aktienmärkte. Gemeinsam mit den guten Vorgaben aus den USA und dem Renditerückgang an den Anleihemärkten stützten sie den DAX® zu Handelsbeginn. Im Tagesverlauf werden noch US-Arbeitsmarktdaten sowie Reden einiger US-Notenbänker erwartet. Sie könnten den Märkten weitere Impulse geben.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Telekom fuhr im ersten Quartal 2024 einen höheren Gewinn ein als von Marktexperten erwartet wurde. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Die Aktie legte in den zurückliegenden Tagen bereits zu und deutet den Ausbruch aus dem seit Ende Januar gebildeten Abwärtstrend an. Der Windanlagenbauer Nordex bügelte im frühen Handel die gestrigen Verluste wieder aus und bestätigte damit den Ausbruch über das Hoch von 2023. Siemens meldete zwar für die ersten drei Monate des Jahres einen Gewinn- und Umsatzrückgang. Die Münchener halten zwar an ihren Zielen für das Geschäftsjahr 2023/24 fest. Die Aktie eröffnete dennoch mit leichten Verlusten. Auf den Einkaufslisten vieler Anleger standen am Morgen vor allem Versicherer wie Allianz, Hannover Rück., Münchener Rück. und Talanx. Der Dividendenabschlag bei BMW, Daimler Truck einer Reihe weiterer Konzern sorgt heute der Dividendenabschlag für Kursverluste.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.000/19.097 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.588/18.637/18.685/18.843 Punkte

Dem DAX® gelang gestern der Ausbruch über das Hoch bei 18.843 Punkte und schraubte sich fast auf 18.900 Punkte. Am späten Nachmittag ließ das Aufwärtsmomentum allerdings nach und der Leitindex pendelte zwischen diesen Marken. Im frühen Handel setzte der Index diesen Kurs fort. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indizes deuten eine Konsolidierung an. Solange die untere Begrenzung der Rang von 18.843 Punkten hält, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 19.000 Punkte und im weiteren Verlauf bis 19.097 Punkte. Rücksetzer unter 18.843 Punkte können eine Konsolidierung bis 18.685 Punkte auslösen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 19.04.2024 - 16.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.05.2019 - 16.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 13.500)/100 = 125 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 74,23* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HD3CSL 111,00* 21.500 13.500 26.000 20.12.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 125 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.05.2024; 09:40 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 15,05 15.098,640682 16.985,970767 5 Open End DAX® HC3TKM 13,06 16.985,776904 17.930,1861 10 Open End DAX® HC01HJ 19,95 17.614,822312 18.243,671469 15 Open End DAX® HD1KCR 27,06 18.118,058638 18.494,914258 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.05.2024; 09:40 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD48C1 8,67 22.644,083758 20.757,831581 -5 Open End DAX® HD48BZ 7,09 20.756,947536 19.812,506423 -10 Open End DAX® HD48C2 3,97 19.813,379425 19.341,820995 -20 Open End DAX® HD5EHY 5,17 19.624,665803 19.247,87222 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.05.2024; 09:40 Uhr

