SINGAPUR - Media OutReach Newswire - 16. Mai 2024 - Die Social Infrastructure-Plattform UXLINK hat Anfang Mai die 1. Saison ihrer Airdrop-Kampagne unter dem Titel "IN UXLINK WE TRUST" gestartet, die sich an eine Community mit 550.000 Mitgliedern richtet. Mehr als 50 % der Kampagne wurde bereits erfüllt. Um an der Kampagne teilzunehmen, muss man einen Airdrop-Voucher minten, der auch als UXLINK NFT bekannt ist. Damit erhält man garantiert einen Airdrop des nativen $UXLINK Tokens, der nach dem TGE (Ereignis, bei dem der Token generiert wird) vollständig entsperrt wird.





Nach Gesprächen innerhalb der Community verkauft UXLINK ausschließlich innerhalb der Community drei Arten von Airdrop Voucher NFTs: nämlich "MOON" "TRUST" und "FRENS", die jeweils auf dem NFT-Marktplatz erhältlich sind. Jeder Voucher hat einen Wert von 25.000, 750 bzw. 50 $UXLINK-Token und bietet dieselben Vorteile wie die UXLINK NFTs.



PLUM, ein Mitglied der Community aus Südkorea, dazu: "Viele Benutzer haben zugegeben, dass die UXUY-Punkte zum Einlösen von Premium-NFTs nicht ausreichen, und möchten daher auf keinen Fall den PRE-TGE-Airdrop verpassen. Der Verkauf in der Community ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, an diesem bedeutenden Airdrop-Programm teilzunehmen."



Hector aus der Türkei freut sich sehr über den Verkauf innerhalb der Community und sagt: "UXLINK hat viele Nutzer in der Türkei, wo die Menschen in der Regel Kryptowerte halten. Der Start dieses Verkaufs in der Community wird von allen sehr begrüßt."



Der begrenzte Verkauf in der Community von Airdrop-Voucher-NFTs von UXLINK sollte nach Angaben des Community Managers etwa zwei Wochen dauern bzw. bis die Bestände erschöpft sind. Das UXLINK-Projekt verläuft derzeit gut, verzeichnet einen guten Cashflow und hat reichlich Bargeldreserven. Alle Erlöse aus den Verkäufen in der Community werden zum Ausbau und zur ökologischen Weiterentwicklung der Community eingesetzt.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Über UXLINK UXLINK ist die größte Web3-Social Infrastructure-Plattform für Nutzer und Entwickler, um Krypto-Assets auf eine einzigartige soziale und gruppenbasierte Weise zu entdecken, zu verteilen und mit ihnen zu traden.



