Dieser Benchmark zeigt die Fortschritte in der schlankeren und nachhaltigeren Architektur von Temenos, die den variablen Anforderungen digitaler Transaktionen gerecht wird und Banken dabei unterstützt, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen

DUBLIN, Irland, May 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Temenos Community Forum -- Temenos (SIX: TEMN) hat heute die Ergebnisse eines Nachhaltigkeits-Benchmarks für seine Cloud-native Banking-Plattform auf Microsoft Azure bekanntgegeben. Diese zeigen, dass das Unternehmen in der Lage ist, die variablen Anforderungen digitaler Transaktionen zu erfüllen und gleichzeitig Banken dabei zu unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.



Der Microsoft-Benchmark simulierte einen Kunden, der Temenos Retail Enterprise Servicesmit 25 Millionen Kunden und 38 Millionen Konten nutzt und 12 Millionen Kredite auf einer einzigen Instanz verarbeitet. Nachdem zuvor ein Rekord-Highwater-Benchmarkfür das Transaktionsvolumen pro Sekunde (TPS) aufgestellt worden war, zeigte dieser jüngste Benchmark die Fortschritte in der schlankeren und nachhaltigeren Architektur von Temenos mit einer Effizienzsteigerung von bis zu 52 Prozent bei den getesteten Workloads im Vergleich zur Vorgängerversion.

Basierend auf einer von GoCodeGreen validierten Basis für das Jahr 2021 hat Temenos die Kohlenstoffauswirkungen seiner Software um mehr als 50 Prozent reduziert. Die Verbesserung der Leistung durch effizienteren Code und eine schlankere Architektur führt zu einem geringeren Bedarf an Infrastruktur, weniger benötigter Rechenleistung und somit zu einem geringeren Energieverbrauch und geringeren Kohlenstoffemissionen. In Kombination mit dem nachhaltigen Betrieb von Temenos und der Nachhaltigkeit von Hyperscaler-Partnern wie Microsoft bringt dies zusätzliche Umweltvorteile für Banken, die sich für die Bereitstellung von Temenos-Lösungen in der Public Cloud oder als SaaS entscheiden. Temenosinvestiert kontinuierlich in seine Cloud-native Plattform, um sicherzustellen, dass sie von den neuesten Fortschritten und Innovationen der Hyperscaler profitiert.

Laut einer aktuellen Impact-Studie von Economistunter 300 Führungskräften aus dem globalen Bankensektor sind mehr als die Hälfte (51 Prozent) der Befragten der Meinung, dass Banken in den nächsten fünf Jahren keine eigenen Rechenzentren mehr besitzen werden, weil sie auf Public Clouds umsteigen.

Tony Coleman, Chief Technology and Innovation Officer bei Temenos, dazu: "Der Nachhaltigkeits-Benchmark auf Microsoft Azure zeigt die unübertroffene Geschwindigkeit und Effizienz der Cloud-nativen Plattform von Temenos, die Banken dabei unterstützt, ihren Betrieb zu dekarbonisieren und ihr Geschäft nachhaltig weiterzuentwickeln. Über die Jahre hat Temenos hart gearbeitet und viel in Forschung und Entwicklung investiert, um das Beste aus der Cloud herauszuholen - mit einer Plattform und Lösungen, die vollständig Cloud-nativ sind. Mit einer schlankeren und umweltfreundlicheren Architektur ist Temenos bei weitem die nachhaltigste Art, Core Banking in der Cloud zu betreiben."

Kalliopi Chioti, Chief Marketing and ESG Officer bei Temenos, fügte hinzu: "Die Einhaltung von Klimaschutzbestimmungen und das Erreichen von Umweltzielen sind weitere Gründe, warum Banken die Umstellung auf die Cloud beschleunigen. Temenos ist bestrebt, seine Kunden bei der Erreichung ihrer eigenen ESG-Ziele zu unterstützen, insbesondere durch unsere Cloud-native Plattform, die es unseren Kunden ermöglicht, ihre CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren. Darüber hinaus können Banken mit unserem Kohlenstoff-Emissionsrechner, einem kostenlosen, in Temenos SaaS eingebetteten Tool, ihre direkten und indirekten Cloud-Emissionen aus dem Bankgeschäft verfolgen. Dies hilft ihnen, ihre Fortschritte bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu messen und die immer strengeren Klimaschutzvorschriften einzuhalten."

Christian Sarafidis, Chief Executive EMEA Financial Services, Microsoft, dazu: "Wir freuen uns sehr, dass unsere Zusammenarbeit mit Temenos weiterhin neue Standards für das Kernbankengeschäft in der Cloud setzt. Temenos und Microsoft unterhalten eine strategische Partnerschaft, um die wachsende Nachfrage von Banken nach Cloud- und SaaS-Bankdienstleistungen zu erfüllen. Mit unserer gemeinsamen Expertise sind wir führend beim Übergang zu einem nachhaltigeren Bankensektor."

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende Plattform für Composable Banking und unterstützt Kunden in 150 Ländern bei der Entwicklung neuer Bankdienstleistungen und moderner Kundenerlebnisse. Die leistungsstärksten Banken, die Temenos Software einsetzen, erreichen ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das fast halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und eine Eigenkapitalrendite, die das Zweifache des Branchendurchschnitts beträgt. Auch ihre IT-Ausgaben für Wachstum und Innovation sind doppelt so hoch wie der Branchendurchschnitt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.