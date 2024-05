München (www.anleihencheck.de) - AMD wurde bereits 1969 als Start-Up-Unternehmen im Herzen des Silicon Valley gegründet und hat sich seitdem zu einem bedeutenden Akteur in der Halbleiterbranche entwickelt, so das Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG im aktuellen "Aktienanleihen Investor".Advanced Micro Devices (AMD) sei bekannt für seine hochleistungsfähigen Mikro- und Grafikprozessoren, die in einer Vielzahl von Anwendungen bei Personalcomputern bis hin zu High-Performance-Computing-Systemen eingesetzt würden. In den letzten Jahren habe AMD erhebliche Fortschritte im Wettbewerb mit seinem Hauptkonkurrenten Intel auf dem Markt für Computerprozessoren erzielt. Mit Produkten wie den Ryzen-Prozessoren für Desktop-Computer und den EPYC-Prozessoren für Server habe AMD einen bedeutenden Marktanteil gewonnen. Zudem sei die Entwicklung von Grafiklösungen gelungen, welche hauptsächlich in PCs und Spielekonsolen verbaut würden. Des Weiteren habe sich das Unternehmen zu einem der bedeutendsten Akuteren im Bereich der Halbleiterfertigung etabliert. ...

