London (www.anleihencheck.de) - Die Federal Reserve wird den Inflationsbericht dieser Woche positiv werten und die positive Reaktion der Zinssatz- und Risikomärkte scheint angemessen, so Greg Wilensky, Head of US Fixed Income von Janus Henderson Investors.Die Inflationsdaten in dieser Woche würden die Hoffnung auf eine erste Senkung des Leitzinses der US-Notenbank im Juli aufrechthalten. Eine Senkung im Juli würde jedoch voraussetzen, dass diese kleinen, aber positiven Schritte zurück in Richtung Inflationsabschwächung schnell durch eine Kombination aus aussagekräftigeren positiven Inflationsnachrichten und/oder konkreteren Anzeichen einer Schwäche des Arbeitsmarktes in den nächsten zehn Wochen unterstützt würden. ...

