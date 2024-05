© Foto: Christian Bale als Michael Burry in dem Film "The Big Short", Jaap Buitendijk - picture alliance / AP Photo



Der Big-Short-Investor hat Änderungen an seinem Aktienportfolio vorgenommen und sich dabei von US-Big-Techs getrennt. Worauf der Investor stattdessen setzt.Michael Burrys Scion Asset Management hat im ersten Quartal Positionen in Alphabet und Amazon abgestoßen und seine gesamten Positionen in Big Lots, Booking Holdings, MGM Resorts International, Oracle und Warner Bros Discovery verkauft, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht an die Securities and Exchange Commission hervorgeht. Auf der anderen Seite tätigte er Käufe von mehr als 440.000 Anteilen des Sprott Physical Gold Trust (PHYS) im Wert von mehr als 10 Millionen US-Dollar. Der geschlossene Fonds hält sein Vermögen in …