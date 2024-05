ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 91 Franken belassen. Der nun nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS 17 ausgewiesene Reingewinn des Rückversicherers habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einem ersten Kommentar am Donnerstag. Swiss Re liege mit Blick auf das angepeilte Jahresergebnis über Plan und könnte auch von dem angekündigten Ausstieg bei iptiQ profitieren. Der von der Tochter bediente Markt sehe heute ganz anders aus als zur Zeit der Gründung des Unternehmens./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 06:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / 06:25 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0126881561

