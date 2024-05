DJ Dänemark gibt Siemens Energy Milliardenauftrag für Stromnetzausbau

FRANKFURT (Dow Jones)--Dänemark beteiligt Siemens Energy am geplanten Ausbau seines Stromnetzes. Der staatliche Übertragungsnetzbetreiber Energinet schloss mit dem deutschen Energietechnikkonzern nach dessen Angaben einen Rahmenvertrag über 10,5 Milliarden dänische Kronen (1,4 Milliarden Euro). Siemens Energy solle Transformatoren und Schaltanlagen für Umspannwerke liefern.

Dänemark will mit dem Ausbau die grüne Energiewende beschleunigen. Insgesamt 50 Umspannwerke sollen dazu in den nächsten acht Jahren neu gebaut oder erweitert werden. Für die ersten vier Jahre des Abkommens seien bis zu 800 Millionen Euro veranschlagt, heißt es in der Mitteilung von Siemens Energy.

Dänemark muss bis 2030 seine Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie vervierfachen, um den im Zuge der Dekarbonisierung wachsenden Stromverbrauch decken zu können. Dazu sind massive Investitionen in den Ausbau der Stromnetze erforderlich.

