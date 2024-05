DJ PTA-News: MS Industrie AG: veröffentlicht freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht 2023

München (pta/16.05.2024/10:30) - Für die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) ist Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil ihrer Unternehmensstrategie. Der Nachhaltigkeitsbericht des MS-Industrie-Konzerns für die Aspekte Umwelt-, Arbeitnehmer-, Sozialbelange, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption sowie Bestechung erfolgt auf freiwilliger Basis. Der Konzern produziert weltweit an fünf Standorten, in Deutschland, den USA, Brasilien und China. Die MS Industrie-Gruppe ist ausschließlich im Business-to-Business Bereich tätig und liefert keinerlei Produkte an Endverbraucher.

Der Energieverbrauch der Gruppe variiert stark zwischen den beiden Geschäftsfeldern. Die Produktionstätigkeit des Geschäftsfeldes "MS XTEC" sind durch den Einsatz von, in der Regel im dreischichtigen Betrieb genutzten, Maschinen tendenziell von einem höheren Energieaufwand geprägt als die Produktion des Geschäftsfelds "MS Ultrasonic Technology", welche sich stärker durch Konstruktions- und Montagetätigkeit auszeichnet.

Dr. Andreas Aufschnaiter, Vorstand der MS Industrie AG: "Seit 2020 strebt die MS XTEC eine jährliche Reduktion der CO2-Emissionen an, um das langfristige Ziel der "Zero-Carbon"-Emissionen bis 2045 zu erreichen. Am Standort Trossingen betreiben wir die größte industrielle Solaranlage des gesamten Landkreises. Am Standort Spaichingen ist der bezogene Strom aus Wasserkraft bereits heute zu 100 % CO2-neutral."

Für die MS-Industrie-Gruppe stellen die qualifizierten und motivierten Arbeitnehmer eine wesentliche Grundlage für den langfristigen Erfolg der MS Industrie-Gruppe dar. "Die personalpolitische Ausrichtung des Konzerns zielt darauf ab, die eigenen Ausbildungskapazitäten auf relativ hohem Niveau zu halten, um einem Facharbeitermangel entgegenzuwirken und zukünftige Führungskräfte gezielt auf anspruchsvolle Aufgaben vorzubereiten", so Armin Distel, Vorstand der MS Industrie AG.

An allen fünf Standorten sind die Lieferanten zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet und dementsprechend instruiert. Insgesamt bezieht die MS Industrie-Gruppe einen wesentlichen Teil ihrer Rohstoffe und Fertigteile, welche in der Produktion genutzt werden, entweder von sogenannten Setzlieferanten oder von international operierenden Konzernen.

Der MS Industrie-Konzern verfügt über ein internes Meldewesen ("Whistleblower-Richtlinie"), welches zur effizienten Aufdeckung und ggfs. Sanktionierung möglicher oder tatsächlicher Vorstöße gegen den Verhaltenskodex der Gruppe, insbesondere in Bezug auf Tatbestände der Korruption und Bestechung, beitragen soll.

Der freiwillige Nachhaltigkeitsbericht der MS Industrie AG gibt Aufschluss darüber, wo das Unternehmen 2023 seine inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt hat. Der Bericht ist digital verfügbar und kann auf der Website des Unternehmens abgerufen werden: https://www.ms-industrie.de/investor-relations/nachhaltigkeitsberichte/.

Hintergrund:

Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) mit Sitz in München ist die gelistete Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit den beiden Geschäftsfeldern der Antriebstechnik ("MS XTEC": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren sowie hybride und elektrische Antriebsformen) und der Ultraschalltechnik ("MS Ultrasonic": Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die PKW-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie, der Medizintechnik und weiteren kunststoffverarbeitenden Branchen sowie dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau. Die Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2023 ein Umsatzvolumen von rund 250 Mio. Euro mit über 800 festangestellten Mitarbeitern an fünf Produktionsstandorten, davon zwei in Deutschland und jeweils einem in den USA, Brasilien und China.

