Die Quartalszahlen, Hauptversammlung und Dividenden-Ausschüttung der Lufthansa sind abgehakt, auch der Ausblick auf eine gegenüber Vorjahr schwächere Gewinnentwicklung. Nun rücken technische Faktoren in den Vordergrund bei der Lufthansa-Aktie. Eine Entscheidung über die künftige Kursrichtung steht in wenigen Tagen an. Geht es nach der britischen Investmentbank Barclays, dürfte die Lufthansa-Aktie über kurz oder lang nach oben drehen. Analyst Andrew Lobbenberg hatte den MDAX-Wert vor einer Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...