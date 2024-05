Original-Research: Media and Games Invest SE - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Media and Games Invest SE



Unternehmen: Media and Games Invest SE

ISIN: SE0018538068



Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 4,50 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



Geschäftsjahr 2023 mit solider operativer Performance abgeschlossen; Rückkehr zum organischen Wachstumskurs wird für das Geschäftsjahr 2024 erwartet; Ausbau des digitalen Werbeplattformgeschäfts sollte zukünftig deutlich profitables Wachstum ermöglichen; Kursziel: 4,50 EUR (zuvor: 4,50 EUR); Rating: KAUFEN



Gemäß seinen veröffentlichten Geschäftszahlen hat der MGI-Konzern im vergangenen Geschäftsjahr 2023 trotz eines schwierigen Umfelds und Marktlage mit einem erwirtschafteten Umsatz von 321,98 Mio. EUR (VJ: 324,44 Mio. EUR) eine solide Umsatzentwicklung erzielt. Auf vergleichbarer Basis wurde sogar ein organischer Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,0% erzielt. Im traditionell umsatzstärksten Schlussquartal wurde dabei eine besonders hohe organische Umsatzwachstumsrate von 16,0% erreicht. Zu diesem Wachstum hat vor allem die Erhöhung der Softwarekundenbasis zum Ende des Geschäftsjahres um 18,9% auf 2.276 Kunden (Ende 2022: 1.915) und das ausgelieferte digitale Werbevolumen um 19,1% auf 206 Mrd. (Werbeanzeigen Ende GJ 2022: 173,0 Mrd.) beigetragen. Die erneute Verbesserung von MGI's Marktposition im mobilen Bereich spiegelt sich auch in den laut den Branchenexperten von Pixalate ermittelten marktführenden Positionen auf iOS und Android mit einem US-Marktanteil von jeweils 12,0% auf beiden Plattformen wider. Damit wurde die zuvor angepasste Unternehmensguidance (Umsatz von 303,0 Mio. EUR) und auch unsere Umsatzschätzung (GBCe: 303,21 Mio. EUR) übertroffen.



MGI hat v.a. durch eine eingetretene Neubewertung der AxesInMotion earn-out Zahlungsverbindlichkeit (positiver Sondereffekt von 62,76 Mio. EUR) auf allen Ergebnisebenen Zuwächse erzielt. Entsprechend konnte das EBITDA im Vergleich zum Vorjahr dynamisch um 51,6% auf 128,46 Mio. EUR (VJ: 84,75 Mio. EUR) zulegen. Korrigiert um Sondereffekte (z.B. M&A- und Restrukturierungskosten oder Neubewertungen von Bilanzposten) ergab sich ein bereinigtes EBITDA (Adj. EBITDA) von 95,20 Mio. EUR, welches damit leicht oberhalb des Vorjahresniveaus (VJ: 93,20 Mio. EUR) lag. Auch auf Ebene der bereinigten EBITDA-Marge (Adj. EBITDA-Marge) wurde ein Zuwachs auf 29,6% (VJ: 28,7%) erzielt. In diesem Profitabilitätsanstieg wurden die ersten positiven Effekte des im vergangenen Jahr initiierten Sparprogramms sichtbar, das nach erfolgreicher Umsetzung jährliche Kosteneinsparungen von ca. 10,0 Mio. EUR ermöglichen soll. Entsprechend wurde die angepasste Ergebnisguidance (bereinigtes EBITDA: 93,0 Mio. EUR) und auch unsere Ergebnisschätzung (bereinigtes EBITDA: 93,07 Mio. EUR) übertroffen.

Für das aktuelle Geschäftsjahr 2024 ist das MGI-Management in Anbetracht eines starken vierten Quartals (organisches Wachstum Q4 2023: 16,0%) und einer nochmals stärkeren Performance im Auftaktquartal (organischen Wachstum Q1 2024: 21%) positiv gestimmt und rechnet mit einem zweistelligen Wachstum und einer Verbesserung der Ertragssituation. Basierend auf der kürzlichen Konkretisierung der Guidance mit der Veröffentlichung der Q1-Geschäftszahlen erwartet MGI nun Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 350,0 Mio. EUR bis 370,0 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA (Adj. EBITDA) zwischen 100,0 Mio. EUR und 110,0 Mio. EUR.



Im Rahmen der Veröffentlichung unserer Researchstudie zu den vorläufigen Jahresergebnissen 2023 hatten wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen aufgrund des positiven Ausblicks, der gestiegenen (organischen) Wachstumsdynamik und der erwarteten Erholung des Werbemarktes nach oben angepasst. In Anbetracht der starken Q1-Performance, der anhaltenden hohen Wachstumsdynamik und der Bekräftigung des positiven Ausblicks, bestätigen wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und für die Folgejahre. Entsprechend rechnen wir für das laufende Geschäftsjahr 2024 weiterhin mit Umsatzerlösen von 352,18 Mio. EUR und einem EBITDA von 100,08 Mio. EUR. Für die nachfolgenden Geschäftsjahre 2025 und 2026 gehen wir von einem Umsatz (EBITDA) in Höhe von 389,51 Mio. EUR (113,35 Mio. EUR) bzw. 437,03 Mio. EUR (130,67 Mio. EUR) aus.

Zuletzt kündigte MGI an, den Firmennamen in Verve ändern zu wollen. Unter diesem Namen ist das Mediengeschäft bereits operativ tätig. Die Namensänderung markiert den erfolgreichen Abschluss der Transformation von MGI zu einem führenden digitalen Medienunternehmen. Gleichzeitig wurden Pläne bekanntgegeben, das Board um eine Person zu erweitern und zwei neue Boardmitglieder mit ausgewiesener Medienexpertise zu ernennen. Greg Coleman (USA) war Präsident und Board Member unter anderem bei der Huffington Post, BuzzFeed und Criteo und Peter Huijboom (Niederlande) war CEO Global Media und CEO Global Clients bei der Werbeagentur Dentsu. Beide Ankündigungen spiegeln den klaren Fokus auf den weiteren Ausbau des Werbegeschäfts wider, stehen aber noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung.

Insgesamt sollte es dem MGI-Konzern durch seine gute Marktpositionierung (v.a. auf dem US-Markt) und der erwarteten Erholung des Werbemarktes gelingen, die Wachstumsgeschwindigkeit im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu steigern. Insbesondere die innovativen Kundenlösungen

(KI-Targeting-Lösungen etc.) sollten wesentlich dazu beitragen, den Kundenstamm und die Ad-Tech-Plattformumsätze zukünftig deutlich voranzubringen.



Basierend auf unseren unveränderten Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr 2024 und die Folgejahre, haben wir unser bisheriges Kursziel von 4,50 EUR (zuvor: 4,50 EUR) beibehalten. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der MGI-Aktie. Auch die Ergebnisse unserer durchgeführten Peer-Group-Analyse (siehe S. 20) untermauern unsere Einschätzung bezüglich der Attraktivität und des Kurspotenzials der MGI-Aktie.







Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29779.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 16.05.2024(8:20 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 16.05.2024(11:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°