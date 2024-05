Leipzig (ots) -Zum Ausbildungstag von MDR und MDR Media am 1. Juni in Leipzig können Schülerinnen und Schüler wieder zahlreiche Medienberufe erleben und ausprobieren. Dabei stellen die aktuellen Ausbildungs- und Volontariats- Jahrgänge beim MDR gleich neun verschiedene Ausbildungsberufe sowie Angebote zum dualen Studium und das Volontariat vor. Der Ausbildungstag mit zahlreichen Workshops, Infoangeboten und Führungen findet bereits zum neunten Mal beim MDR in der Leipziger Kantstraße statt. Alle Informationen bündelt der MDR auf seinem digitalen Ausbildungsportal mdr.de/ausbildungFrank-Thomas Suppee, Leiter MDR BildungsCentrum: "Der Ausbildungstag von MDR und MDR Media ist unser erfolgreichstes Format zur Gewinnung von künftigem Nachwuchs für Berufsausbildung, duales Studium und Volontariat. Azubis werben Azubis, Volos künftige Volos, indem sie ihre Berufe in Workshops, Führungen und in Gesprächen vorstellen und Interesse für unsere attraktiven Ausbildungsangebote wecken. Viele Kolleginnen und Kollegen wirken zusammen und machen neugierig auf den MDR als vielfältigen Arbeitgeber".Der MDR-Ausbildungstag liefert Informationen aus erster Hand: Auszubildende des MDR und der MDR Media stellen ihre Ausbildungsberufe in Workshops selber vor und beantworten an Informationsständen Fragen zur Ausbildung in den beiden Unternehmen. Es gibt zudem einen Bewerbungs-Check, bei dem Bewerbungen begutachtet und Tipps vom Anschreiben über das Vorstellungsgespräch bis zur Online-Bewerbung gegeben werden.Vorgestellt werden folgende Berufe:- Kaufleute für Büromanagement- Kaufleute für audiovisuelle Medien- Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste- Mediengestalter/in Bild und Ton- Fachkraft für Veranstaltungstechnik- Fachinformatiker/in Systemintegration- Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik- Elektroniker/in für Gebäude- und InfrastruktursystemeDer Ausbildungstag informiert zudem über die dualen Studiengänge Informationstechnologie (Bachelor of Engineering) sowie BA Informatik und zum Redaktionsvolontariat und zu den Möglichkeiten verschiedener Praktika.Der Eintritt zum Ausbildungstag ist kostenfrei. Auch die Familien der jungen Interessentinnen und Interessenten sind zum Ausbildungstag am 1. Juni von 10 bis 15 Uhr beim MDR herzlich willkommen.Neuer Jahrgang bei MDR fresh - dem Nachwuchs-Talente-ProgrammBereits Anfang Mai ist erneut das neunmonatige Nachwuchsförderprogramm "MDR fresh" gestartet. Mit dem Programm erhalten junge Talente die Möglichkeit, journalistische Kompetenzen zu erwerben und die praktische Arbeit in den Redaktionen kennenzulernen. Hintergrund des Talente-Programms für junge Menschen ist, das Programm künftig noch vielfältiger zu gestalten und unterschiedliche Lebensperspektiven stärker in die MDR-Angebote einfließen zu lassen. Gesucht werden Nachwuchs-Talente, die mehr Diversität in die Redaktionen bringen. "MDR fresh" will ausdrücklich Menschen ansprechen, die sonst nicht den Weg zum MDR gefunden hätten. Für das Nachwuchs-Projekt braucht es kein abgeschlossenes Studium. Zudem sollen insbesondere Menschen mit einer Migrationsgeschichte zu einer Bewerbung ermuntert werden.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5780675