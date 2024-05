NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Grand City Properties nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,40 Euro belassen. Die gute operative Entwicklung des Immobilienunternehmens mit einem soliden Mietenwachstum auf vergleichbarer Basis sei durch höhere Zinskupons für seine Hybridanleihen zunichtegemacht worden, schrieb Analystin Stephanie Dossmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 01:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / 01:59 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU0775917882

