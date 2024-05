Bitcoin Abwärtstrend gebrochen - Neues Allzeithoch in Sicht

Der Optimismus ist am Kryptomarkt zurückgekehrt. Nachdem es für Bitcoin und die meisten Altcoins in den letzten 2 Monaten steil bergab ging, sieht es inzwischen wieder anders aus. Von gestern auf heute ist der Wert der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung um mehr als 6,5 % gestiegen, womit auch die 66.000 Dollar Marke überschritten wurde. Die Chancen, dass es nun schon bald zu einem neuen Allzeithoch kommt, stehen laut den meisten Analysten gut. Viele gehen davon aus, dass der Bitcoin-Kurs in diesem Jahr noch auf über 100.000 Dollar steigen wird.

Trendwende bei Bitcoin

Nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs bei mehr als 73.000 Dollar ging es für Bitcoin steil bergab. Der Kurs ist um mehr als 20 % gefallen, wobei im Bereich um 56.000 Dollar der Boden erreicht wurde. Seitdem wurde zwar die 60.000 Dollar Marke schnell wieder zurückerobert, viel mehr war aber nicht drin. Zumindest bis gestern. Nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten in den USA ist der Kurs stark gestiegen. Inzwischen notiert Bitcoin bei 66.000 Dollar, womit auch der Abwärtstrend am Tageschsart gebrochen wurde.

Geht es nach den meisten Experten, dürfte hier auch noch lange nicht Schluss sein. Die Chancen stehen gut, dass das bisherige Allzeithoch noch nicht das Letzte ist. Viele gehen von Kurszielen von weit mehr als 100.000 Dollar aus. Das soll vor allem durch institutionelle Anleger, die über die Bitcoin ETFs investieren, ermöglicht werden.

Bitcoin ETFs als Gamechanger?

Im Januar dieses Jahres wurden in den USA Spot Bitcoin ETFs zugelassen. Eine Entwicklung, auf die Befürworter seit Jahren gewartet haben. Mit der Zulassung der börsengehandelten Fonds wird es auch institutionellen Anlegern ermöglicht, in das digitale Gold zu investieren und diese Möglichkeit wird inzwischen auch immer öfter genutzt. Die Summen, die hier fließen, sind enorm.

Die Spot Bitcoin ETFs waren die erfolgreichsten ETFs überhaupt und haben seit der Markteinführung alle Erwartungen übertroffen. Experten erwarten, dass sich diese Entwicklung auch in den kommenden Monaten und Jahren fortsetzen wird, weshalb auch erwartet wird, dass der Bitcoin-Kurs auf hunderttausende Dollar steigen kann. Wer sich noch nicht lange mit Kryptowährungen befasst, findet mit 99Bitcoins eine Plattform, die den Einstieg in den digitalen Währungsmarkt erleichtert, wobei die Entwickler erst kürzlich den Launch einer eigenen Kryptowährung ($99BTC bekanntgegeben haben. Der neue Coin ist seit der Ankündigung sehr gefragt.

Höhere Renditen mit $99BTC?

Während erwartet wird, dass der Bitcoin-Kurs heuer noch um 50 - 100 % steigen kann, können Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung noch deutlich höhere Renditen einbringen und ihren Wert schnell vervielfachen. Vor allem neue Coins können im Erfolgsfall nach der Markteinführung schnell durch die Decke gehen und extreme Kurssteigerungen hinlegen. Gewinne von tausenden Prozent sind dabei keine Seltenheit. Auch beim neuen $99BTC erwarten Analysten, dass der Coin nach dem Launch explodieren könnte, da 99Bitcoins seit Jahren eine etablierte Plattform am Markt ist, die eine enorme Reichweite hat, die für den Launch des eigenen Coins von Vorteil sein kann.

Derzeit ist $99BTC noch im Vorverkauf erhältlich, wobei frühe Käufer den großen Vorteil haben, dass der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird, wodurch sich bereits ein Buchgewinn bis zum Launch ergibt. Die nächste Preiserhöhung findet bereits in 5 Tagen statt. Innerhalb kurzer Zeit haben Anleger Token im Wert von fast 1,3 Millionen Dollar gekauft, wodurch das Potenzial von $99BTC schnell deutlich wird. Tokenbesitzer können nicht nur auf eine Kurssteigerung von weit mehr als 1.000 % hoffen, sondern erhalten auch Zugang zur Staking-Funktion, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht.

