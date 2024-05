Milence will im zweiten Halbjahr 2024 seine ersten beiden Lkw-Ladeparks in Deutschland eröffnen. Diese liegen an der A9 in Vockerode in Sachsen-Anhalt und an der A4 am Hermsdorfer Kreuz in Thüringen - oder wie Milence es mit etwas Fantasie ausdrückt: nördlich und südlich von Leipzig. Auf diesen Schritt hatte die Branche schon länger gewartet: Zwar hat Milence, das Lkw-Lade-Joint Venture von Daimler Truck, Traton Group und Volvo Group, bereits jeweils ...

