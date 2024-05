© Foto: picture alliance/AP Images | Evan Agostini



Laut Mike Novogratz, CEO der Krypto-Investmentfirma Galaxy Digital, könnte der Bitcoin-Preis in den nächsten Monaten zwischen 55.000 US-Dollar und 75.000 Dollar verharren.Mike Novogratz sagte auf dem Earnings Call zum ersten Quartal von Galaxy, dass er eine Konsolidierung von Bitcoin in diesem Bereich sieht, bis entweder die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen Klarheit über die Krypto-Regulierung schaffen oder die Federal Reserve aufgrund einer wirtschaftlichen Verlangsamung die Zinssätze senkt. "Wir befinden uns in der Konsolidierungsphase bei Krypto", so Novogratz. Und weiter: "Bitcoin, Ethereum und alles andere wird sich konsolidieren, was bedeutet das? Es bedeutet wahrscheinlich …