Die Nel ASA-Aktie (WKN: A0B733) ist am Mittwoch an ihrem Zwischenhoch bei 0,54 € gescheitert und fällt am Donnerstagvormittag um weitere -4%. Gibt ihr diese Nachricht keinen Rückenwind? Ein Unternehmensbereich wird abgespalten Das Nel ASA-Management hat bereits vor längerer Zeit entschieden, sein Unternehmen in zwei Teile aufzuspalten. Die defizitär wirtschaftende "Fueling Division", in der Betankungssysteme für Wasserstoff herstellt und vertrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...