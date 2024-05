Der Risiko-Appetit der Anleger wächst infolge neuer Zinshoffnungen wieder und treibt die Aurora Cannabis-Aktie (WKN: A2P4EC) sowie die Aktie von Canopy Growth (WKN: A140WQA) an. Beide Titel haben in den vergangenen fünf Handelstagen um fast +10% zugelegt. Geht da jetzt noch mehr? US-Inflationsdaten als Treiber Mit Spannung haben Anleger weltweit auf die neuen Inflationsdaten aus den USA gewartet, die am Mittwoch präsentiert worden sind. Nachdem sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...