Am deutschen Aktienmarkt hat es für den DAX am Donnerstag für einen weiteren Rekord zunächst nicht gereicht. Nach dem Auftakt war der deutsche Leitindex dicht an seinen Höchststand vom Vortag bei rund 18.893 Punkten herangerückt, danach verließ Anleger etwas der Mut. Vor allem aber belasteten hohe Kursverluste der schwer gewichteten Siemens-Aktien. Gegen Mittag verlor der DAX 0,27 Prozent auf 18.818 ...

