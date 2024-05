© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO



Der chinesische Suchmaschinenanbieter und Technologiekonzern Baidu hat am Donnerstag seinen Geschäftsbericht veröffentlicht. Der weiß Anleger zu überzeugen!Nach Alibaba am Dienstag hat am frühen Donnerstagmittag mit Baidu ein weiteres China-Schwergewicht seinen Geschäftsbericht für das abgelaufene Quartal präsentiert. Der vielseitige Technologiekonzern ist nicht nur Chinas größter Suchmaschinenanbieter, sondern mischt auch in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Autonomes Fahren mit, wo das Unternehmen bereits am Mittwoch angekündigt hat, schon im kommenden Jahr profitabel wirtschaften zu wollen. Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen Diese Vielseitigkeit hat sich offenbar bereits in …