Krypto Trends 2024: Das sind die Tops & Flops

Krypto-Trends und Narrative beschreiben die dominierenden Themen und Entwicklungen innerhalb des Kryptomarkts. Diese Trends können je nach Marktphase stark variieren. Selten steigt der gesamte Markt gleichzeitig, oft erleben nur bestimmte Segmente erhebliche Gewinne, während andere stagnieren oder fallen. Diese Dynamik macht es wichtig, flexibel zu bleiben und aktuelle Trends zu beobachten, um die besten Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und Risiken zu minimieren.

Doch welche Trends und Narrative waren in den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 die besten Segmente? Dieses hat die folgende Krypto-Influencerin übersichtlich dargestellt:

Narrative mindshare now vs. start of the year (Jan 2024): pic.twitter.com/Vh6LkRXS1g - Sandra (@sandraaleow) May 16, 2024

Die Top Krypto-Trends im Jahr 2024

Am besten performte nach ihrer Tabelle in den ersten Monaten SocialFi mit einem Anstieg von insgesamt 65 Prozent. Meme-Coins stiegen durchschnittlich um rund 53 Prozent, während AI Kryptos auf Platz 3 landen. Doch was sind diese Marktsegmente?

SocialFi

SocialFi, kurz für Social Finance, kombiniert soziale Netzwerke mit dezentralisierten Finanzanwendungen. Diese Entwicklung ermöglicht es Nutzern, durch ihre sozialen Interaktionen Einnahmen zu erzielen. Plattformen im SocialFi-Bereich belohnen Beiträge, Interaktionen und Content-Erstellung mit Kryptowährungen. Dies schafft Anreize für aktive Teilnahme und fördert eine engagierte Community. Anstelle der zentralisierten Netzwerke sollen dezentrale Alternativen entstehen.

Meme-Coins

Meme-Coins sind Kryptowährungen, die oft auf Internet-Memes und kulturellen Referenzen basieren. Diese ziehen durch ihre humorvolle und oft skurrile Natur schnell die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich. Bekannt für ihre hohe Volatilität, können Meme-Coins erhebliche Renditen bieten, sind jedoch auch riskant. Erfolgreiche Beispiele wie Dogecoin und Shiba Inu machten den Anfang und sind heute fest in der Top 15 etabliert. Neue Meme-Coins wie Pepe, Bonk, dogwifhat und Co. schafften zuletzt den Sprung in die Top 100. Ferner werden auf den DEX tagein tagaus tausende Meme-Coins intensiv gehandelt.

KI-Coins

KI-Coins, oder AI Kryptos, sind Projekte im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Diese Coins finanzieren und fördern die Entwicklung von AI-Technologien und deren Integration in verschiedene Blockchain-Anwendungen. Projekte nutzen KI, um Smart Contracts, autonome Agenten und andere fortschrittliche Funktionen zu realisieren. KI Coins profitieren von der steigenden Bedeutung und Akzeptanz von AI-Technologien weltweit. Reale Fortschritte bei OpenAI, Nvidia und Co. treiben hier die Rallye immer wieder an.

Die Flop Krypto-Trends im Jahr 2024

Doch jede bullische Marktphase hat auch eine Kehrseite der Medaille. Für einige Projekte lief es im Jahr 2024 gar nicht gut. Am schlechtsten schnitt hier BRC20 mit fast 60 Prozent Verlusten ab. Auch GameFi oder LSD waren keine beliebten Segmente, mit -24 und -34 Prozent Verlusten Year-to-Date.

BRC-20

BRC-20 ist ein Token-Standard auf der Bitcoin-Blockchain, um fungible Token ähnlich den ERC-20-Token auf Ethereum zu erstellen. Durch die Nutzung von Bitcoins Sicherheit und dezentraler Natur bietet BRC-20 eine robuste Plattform. Dieser Standard erweitert die Funktionalität von Bitcoin über reine Transaktionen hinaus und ermöglicht die Entwicklung von komplexeren Finanzanwendungen auf der Bitcoin-Blockchain. Doch dieses Narrativ wurde nach anfänglichem Hype in 2023 nicht mehr vom Markt gespielt.

GameFi

GameFi kombiniert Gaming und Dezentralisierte Finanzen, um wirtschaftliche Anreize in Videospielen zu integrieren. Spieler können Kryptowährungen verdienen, indem sie Spielziele erreichen oder In-Game-Assets handeln. Diese Assets sind oft NFTs, die echten Wert haben und gehandelt werden können. GameFi-Projekte schaffen neue Möglichkeiten, durch Spielen Einkommen zu generieren - im Mittelpunkt steht hier Play-2-Earn. Während dem Marktsegment immer noch Massenadoption zuzutrauen ist, stellten sich viele Entwicklungen zuletzt doch als langwierig dar. Den Gaming-Blockbuster gibt es hier eben doch nicht über Nacht.

LSD (Liquid Staking Derivate)

Liquid Staking Derivate (LSD) ermöglichen es Nutzern, gestakte Kryptowährungen zu nutzen, ohne auf Liquidität zu verzichten. Diese Derivate repräsentieren gestakte Tokens und können gehandelt oder für weitere DeFi-Aktivitäten verwendet werden, während die ursprünglichen Tokens gestaket bleiben und Belohnungen generieren. Dies erhöht die Flexibilität und Effizienz im Krypto-Staking.

