Branicks Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4) konnte Ende März das drängendste Problem lösen: In 2024 fällige Schuldscheindarlehen in Höhe von 225 Mio EUR konnten prolongiert werden, ein Assetverkauf an die Tochter VIB konnte die Brückenfinanzierung um weitere 40 Mio EUR reduzieren, Rest bis 31.12.24 verlängert. Dieser Erfolg katapultierte die Aktie der Branicks Group wieder in Kursregionen weit entfernt von den zuvor gesehenen Kurstiefs von 0,86 EUR. Und der Optimismus für die Gesellschaft scheint seitdem - analog zu den anderen Immobiliengesellschaften - zuzunehmen. Aktuell hat die Aktie sogar wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...