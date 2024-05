Baierbrunn (ots) -Die promovierte Medizinwissenschaftlerin leitet gemeinsam mit Viktor Hettich den Full-Service Anbieter im Bereich Gesundheit und folgt damit auf Peter Kanzler, der in den Ruhestand geht.Dr. Nicole Lauscher ist ab Mai 2024 Teil der Geschäftsführung der Isartal Health Media GmbH (IHM), dem 360-Grad-Dienstleister aus der Wort & Bild Verlagsgruppe mit den Schwerpunkten digitale Produktentwicklung, unternehmerische Strategieoptimierung sowie zielgruppenspezifische Contentproduktion für Print, Online, Audio und Video.Gemeinsam mit Geschäftsführer Viktor Hettich leitet sie fortan die IHM und tritt damit die Nachfolge von Peter Kanzler an, der Ende Mai in Ruhestand geht.Weiterführen wird Dr. Nicole Lauscher als Geschäftsführerin auch die Vita Health Media (VHM).Dieses gemeinsame Joint Venture von Isartal Health Media und LOOPING Group baute sie seit 2021 erfolgreich aus. Als Geschäftsführerin von jetzt beiden Unternehmen - IHM und VHM - übernimmt sie fortan eine Schlüsselrolle in der Partnerschaft mit der neuen LOOPING BRAND MEDIA GROUP, die die Isartal Health Media im Dezember 2023 als Gesellschafterin übernommen hat.Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung Wort & Bild Verlagsgruppe: "Nicole Lauscher bringt neben langjähriger Expertise im Journalismus auch viel Erfahrung im Agenturgeschäft mit. Sie wird die strategische Ausrichtung der Isartal Health Media schärfen und den Content-Schwerpunkt unter anderem um die Bereiche Social Media, Kampagnen und Event weiter ausbauen. Wir freuen uns auf dieses neue Level der Zusammenarbeit! Ganz herzlich bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei ihrem Vorgänger Peter Kanzler, der die IHM erfolgreich auf- und ausgebaut hat. Es ist schön, dass er uns als Berater weiter zur Seite stehen wird."Dr. Nicole Lauscher: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe mit diesem tollen Team! Wir wollen die Isartal Health Media zu einem der innovativsten Full-Service Anbieter im Bereich Gesundheit machen."Dr. Nicole Lauscher kennt die Isartal Health Media bereits gut: Seit März 2021 ist sie Geschäftsführerin des gemeinsamen Joint Ventures Vita Health Media aus Isartal Health Media und LOOPING Group. Zuvor war die promovierte Medizinwissenschaftlerin seit 2020 als Redaktionsleitung und Chefredakteurin bei der IHM tätig, baute Redaktionsteams auf, setzte erfolgreich Pitches um u.a. um den Social Media-Etat der AOK Rheinland/Hamburg. Ihre Karriere bei der Wort & Bild Verlagsgruppe in Baierbrunn begann Dr. Nicole Lauscher im Oktober 2017: Sie arbeitete als Textchefin und Chefin vom Dienst für die digitalen Projekte der Apotheken Umschau und als stellvertretende Chefin vom Dienst für das Print-Magazin Apotheken Umschau.Pressekontakt:Dr. Judith Pöverlein, stellv. Leitung UnternehmenskommunikationTel.: 089/744 33-343Katharina Neff-Neudert, PR ManagerTel.: Tel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5780842