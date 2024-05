LAIQON hat eine Kapitalerhöhung um 5,3% durch die Ausgabe von 928.000 neuen Aktien zu einem Kurs von 6,25 EUR erfolgreich abgeschlossen, was einem Aufschlag von 15% gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch erhöht sich das Grundkapital auf 18,4 Mio. EUR, was zu einem Bruttoerlös von 5,8 Mio. EUR führt. Die neuen Aktien wurden an bestehende Aktionäre, neue Investoren und Vorstandsmitglieder ausgegeben. Diese Kapitalerhöhung wird die Bilanz von LAIQON stärken und die GROWTH 25-Strategie unterstützen, die darauf abzielt, das verwaltete Vermögen bis 2025 von 6,4 Mrd. EUR auf 8-10 Mrd. EUR zu erhöhen, insbesondere durch die Partnerschaft mit Union Investment, die in Kürze ein neues Fondsprodukt auflegen wird. LAIQON will sein Geschäft skalieren und strebt bis 2025 EBITDA-Margen von über 45% an. Die Kapitalerhöhung verringert das Risiko einer Investition, weshalb die Analysten von mwb research ihre Kaufempfehlung bei einer leichten Senkung des Kursziels auf EUR 10,00 (alt EUR 10,50) beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/LAIQON%20AG.





