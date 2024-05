Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Für die MS Industrie AG (ISIN DE0005855183/ WKN 585518) ist Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil ihrer Unternehmensstrategie, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der Nachhaltigkeitsbericht des MS-Industrie-Konzerns für die Aspekte Umwelt-, Arbeitnehmer-, Sozialbelange, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption sowie Bestechung erfolgt auf freiwilliger Basis. Der Konzern produziert weltweit an fünf Standorten, in Deutschland, den USA, Brasilien und China. Die MS Industrie-Gruppe ist ausschließlich im Business-to-Business Bereich tätig und liefert keinerlei Produkte an Endverbraucher. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...