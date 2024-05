© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jacob Kupferman



Appaloosa Management, der Hedgefonds des Millardärs David Tepper, hat chinesische Aktien im Milliardenvolumen gekauft. Zudem setzt er auf eine Erholung bestimmter Verliereraktien. Der Hedgefonds des Milliardärs David Tepper hat in den ersten drei Monaten des Jahres 2014 seine Wetten auf chinesische Technologiewerte erhöht, während er sein Engagement bei einigen großen US-amerikanischen Namen reduziert hat. Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Quartalsbericht von Appaloosa Management hervorgeht, ist Alibaba nach dem Kauf von Aktien im Wert von mehreren hundert Millionen US-Dollar nun die größte Position des Fonds. Außerdem hat der Fonds seine Beteiligungen an PDD Holdings und Baidu …