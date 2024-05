Die BVT Unternehmensgruppe ("BVT"), München, Spezialist für die Entwicklung von Wohnraum im US-Multifamily Markt, gibt den Verkauf der 156 Class-A Apartments umfassenden Projektentwicklung "The Residences at the Loop" bekannt Die Anlage in Methuen im Großraum Boston, Massachusetts, wurde als Investment des von der Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG verwalteten Publikums-AIF "BVT Residential USA 15 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...