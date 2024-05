EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Intershop Hauptversammlung: Vorstand präsentiert Produktstrategie mit KI als Kernelement und Innovationstreiber der Intershop Commerce Plattform



16.05.2024 / 13:00 CET/CEST

Jena, 16. Mai 2024 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für die Sektoren Herstellung und Großhandel, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Die Hauptversammlung fand erneut als Präsenzveranstaltung statt und bot den Aktionären zusätzlich die Möglichkeit, die Hauptversammlung als Live-Veranstaltung über das HV-Portal der Gesellschaft zu verfolgen. Alle drei Vorstände standen den Aktionären Rede und Antwort. Markus Klahn, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Intershop Communications AG, präsentierte zunächst die Unternehmensstrategie und zeigte die Trends auf, die den B2B-Commerce Markt der Zukunft prägen. Er verwies auf das hervorragende Abschneiden der Intershop Commerce Plattform in den jüngsten Analystenstudien von IDC und Forrester, die unter anderem die starke Position von Intershop im Bereich der Integration von KI-Anwendungen in ihrer Plattform hervorheben. Petra Stappenbeck, Finanzvorständin (CFO) der Gesellschaft, präsentierte anschließend den Rückblick auf die Geschäftszahlen 2023, darunter die erfolgreiche Steigerung der Cloud-Umsätze, die per Ende letzten Jahres bereits 43 % der Gesamtumsätze ausmachten. Sie erläuterte zudem die Maßnahmen, die der Vorstand im Rahmen des Value Creation Programs durchführt, um die Ertragskraft zu steigern und Intershop nachhaltig profitabel zu entwickeln. Markus Dränert, COO und Mitglied des Vorstands seit 1. Dezember 2023, knüpfte daran an und nahm die Aktionäre zur Erläuterung des Produktportfolios mit auf die Reise rund um die Intershop KI-Anwendungen der Zukunft. Im Hinblick auf den Ausblick zeigte sich der Vorstand nach einem soliden Start in das laufende Geschäftsjahr für die kommenden Quartale zuversichtlich, die Prognosen und die gesteckten strategischen Ziele zu erreichen. Die Beteiligung an der Hauptversammlung lag bei 58 % des Grundkapitals. Die Anteilseigner stimmten bei der Beschlussfassung allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. Die vollständigen Abstimmungsergebnisse sind auf der Intershop-Website unter www.intershop.de/hauptversammlung verfügbar. Kontakt: Investor Relations

Mercedes Celine Zaremba

T: +49-3641-50-1000

ir@intershop.de



