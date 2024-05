Multitude hat seine Zahlen für das erste Quartal 2024 veröffentlicht, die einen weiterhin starken Gesamttrend bestätigen. Die positive Entwicklung in allen Geschäftsbereichen ist weiterhin überzeugend. Der Umsatz von Multitude stieg im ersten Quartal 2024 um 18,3% auf 64,2 Mio. EUR, was eines der wachstumsstärksten Quartale des Unternehmens darstellt. Das EBIT wuchs um beeindruckende 31,0% auf EUR 11,6 Mio., was zu einem Nettogewinn von EUR 2,6 Mio., einem Plus von 13% gegenüber dem Vorjahr und einem EPS von EUR 0,07 führte. Das Unternehmen hat seine Struktur reorganisiert und neue Produkte für KMUs eingeführt. Darüber hinaus hat Multitude beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 100.000 Aktien zu starten, was etwa 0,5% der ausstehenden Aktien entspricht. Der Höchstbetrag, der für den Rückkauf von Aktien verwendet werden kann, beträgt 700.000 EUR, was 7,00 EUR pro Aktie entspricht. Alles in allem gute Zahlen und ein bestätigender Newsflow. Das Management bestätigt auch den Ausblick, so dass die Analysten von mwb research keinen Grund sehen, ihre Schätzungen anzupassen und bei einem unveränderten Kursziel von 13,20 EUR KAUFEN bleiben. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/investment-case/Multitude%20SE





