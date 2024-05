Ceconomy bestätigte die vorläufig berichteten Zahlen von Anfang dieser Woche mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2023/24. Bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 6,1 % gegenüber dem Vorjahr. Die Verbesserung des adj. EBIT um EUR 26 Mio. ggü Vorjahr auf EUR 5 Mio. wurde durch die Ausweitung der Bruttomarge und Kostenkontrolle durch Effizienzmaßnahmen unterstützt. Das berichtete EBIT verzeichnete sogar einen noch stärkeren Anstieg, was auch auf ein positives Beteiligungsergebnis aus der Beteiligung an Fnac Darty zurückzuführen war. Trotz der Signale eines zunehmenden Wettbewerbs in der Türkei äußerte sich das Management positiv zum aktuellen Geschäftsverlauf, was beruhigend war. mwb research erhöht das Kursziel auf EUR 3,00 (EUR 2,90) und bestätigt das BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Ceconomy%20AG





