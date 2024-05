Eine Feinunze Platin wird am Markt aktuell zu 1.061 USD gehandelt - weniger als halb so viel, wie Marktteilnehmer für Gold zu zahlen bereit sind. Aktuell müssen für eine Feinunze Gold also rund 2,3 Unzen Platin bezahlt werden. Vor 20 Jahren lag die Gold-Platin-Ratio noch bei unter 0,50. Dabei sieht es für die Nachfrage nach Platin besser aus, als der Preis es vermuten lassen könnte. Der ...

