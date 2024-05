EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Sonstiges

peaq hat sich dem Mastercard Start Path Programm für Blockchain und digitale Assets angeschlossen.

Im Rahmen des Programms wird peaq nach Möglichkeiten suchen, den DePIN-Sektor mit dem traditionellen Finanzwesen (TradFi) zu verbinden.

Das breite Partnernetzwerk von Mastercard öffnet auch die Türen zu neuen Kooperationen für das gesamte peaq-Ökosystem und ermöglicht innovative Synergien zwischen traditionellen Finanzwesen und der Economy of Things. 16. Mai 2024 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Branche, gibt bekannt, dass ihr Portfolio-Unternehmen peaq von Mastercard für das preisgekrönte Programm Start Path ausgewählt wurde, das Startups und Wachstumsunternehmen weltweit unterstützt. Das 2014 gegründete Programm Start Path hat in den letzten zehn Jahren mehr als 400 Unternehmen unterstützt und ihnen den Zugang zu strategischen Partnerschaften, Co-Innovationsmöglichkeiten und Zusammenarbeit ermöglicht. Im Laufe der Jahre hat sich das Programm auf neue Branchen ausgeweitet, darunter Fintechs, die sich auf Blockchain und digitale Vermögenswerte konzentrieren. Durch das Programm wird peaq Wege erforschen, um den DePIN-Sektor mit dem traditionellen Finanzwesen (TradFi) zu verbinden. Durch die Teilnahme am Start Path Programm hat peaq die Möglichkeit, Transaktionen zwischen seinen dezentralen physischen Infrastrukturnetzwerken (DePINs) und dem Fiat-Bereich immens zu vereinfachen. Das breite Partnernetzwerk von Mastercard öffnet auch die Türen zu neuen Kooperationen für das gesamte peaq-Ökosystem und ermöglicht innovative Synergien zwischen TradFi und der Wirtschaft der Dinge. DePINs arbeiten in realen Volkswirtschaften, was die Integration traditioneller Infrastrukturen, Compliance und rechtlicher Rahmenbedingungen notwendig macht, damit sie auf Milliarden von Nutzern skalieren können. Dezentralisierung ist ein gradueller Prozess, und peaq freut sich darauf, diesen Prozess, um eine weitere Stufe voranzutreiben, wodurch die Aussicht auf groß angelegte DePIN-Zahlungslösungen realistischer wird. Mit einer Vielzahl von Synergien, die es zu erforschen gilt, könnten DePINs die Werkzeuge für eine reibungslose Massenanwendung erhalten, während sie den Werten von Web3 treu bleiben. Durch Start Path hat peaq die Möglichkeit, die Akzeptanz zu beschleunigen, die Einhaltung von Vorschriften und die Legitimität zu gewährleisten und das Vertrauen und die Eigenverantwortung der Nutzer im Web3 und darüber hinaus zu fördern. "Eine reibungslose und vertraute Benutzererfahrung ist entscheidend für die Akzeptanz von DePIN und Web3. Der Mastercard Start Path wird dazu beitragen, den Weg für eine einfache Interaktion zwischen DePINs und TradFi-Diensten zu ebnen und Millionen von Web2-Nutzern den Übergang zu ermöglichen. Die Welt bewegt sich von Web2 zu Web3 und die etablierten Anbieter haben die Wahl: sich anzupassen oder irrelevant zu werden", kommentiert Till Wendler, Mitgründer von peaq. "Mit der zunehmenden Verbreitung von digitalen Vermögenswerten ergreift Mastercard die Gelegenheit, Fintechs zu unterstützen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die Zukunft von Blockchain und digitalen Innovationen durch das Start Path Engagement Programm zu gestalten. Mastercard hat peaq ausgewählt, um seinem Ökosystem von Innovatoren beizutreten und wird ihnen Zugang zu seinem Netzwerk von Partnern, Mentoren und Ressourcen bieten, um ihre Skalierungsreise zu unterstützen", kommentiert Sabrina Tharani, SVP of Global Fintech Programs bei Mastercard. Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .

