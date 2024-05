Analysten erwarten einen weiteren starken Gewinnbericht von Nvidia und heben im Vorfeld die Kursziele an. Wird Nvidia abliefern?Der Chipgigant wird seine Ergebnisse für das erste Quartal am 22. Mai bekannt geben. Nvidia könnte seine Umsatzprognose von 24 Milliarden US-Dollar für das Quartal um etwa zwei Milliarden US-Dollar übertreffen und für das laufende Quartal ein weiteres Umsatzwachstum von zwei Milliarden US-Dollar erwarten, so Melius-Research-Analyst Ben Reitzes. Die Prognose ist optimistischer als der Konsens an der Wall Street, der für das erste Quartal von Nvidia einen Umsatz von 24,51 Milliarden US-Dollar und für das zweite Quartal einen Umsatz von 26,52 Milliarden US-Dollar …