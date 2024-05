Das Unternehmen aus den Niederlanden (Notierung in New York) erzielt mit Chips für die Automotive-Industrie fast die Hälfte der Erlöse. Die Herstellung ist an Auftragsfertiger wie TAIWAN SEMI ausgelagert.Für das Q1 meldete NXP einen Umsatz von 3,13 Mrd. $, das Wachstum hat sich gegenüber dem Vorjahr von 3 % auf 0,2 % verkleinert. Das operative Ergebnis wurde um 4 % auf 856 Mio. $ ausgebaut, der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 3,24 $.Die Niederländer sind vorsichtig optimistisch. CEO Kurt Sievers: "Man werde den branchenweiten zyklischen Abschwung erfolgreich meistern." Mit dem Ausblick für das Q2 übertraf NXP die Erwartungen der Wall Street und hat sich seit dem April-Zwischentief um ein Fünftel erholt. Das reicht für eine Anfangsposition.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 20! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 20 u. a.:- Die deutsche Konjunktur wird vom Export getragen- In Brüssel ändern sich die Themen- CONTINENTAL: Umbau oder "weiter so"?- ALL FOR ONE GROUP fährt im Windschatten- Die China-Investments bauen wir schrittweise aus- ASML HOLDING: Immer noch ein Kauf?- Nebenwert mit mehr als 100 % KurspotenzialIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info