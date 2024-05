Westerland (ots) -DB Sylt Shuttle und Antenne Sylt starten zu Pfingsten einen Info- und Service-Podcast für die Reisenden nach Sylt.Der Podcast mit dem Namen inselguide.fm enthält alle wesentlichen Informationen, die ein Gast der Insel für seinen Inselurlaub benötigt.Angefangen von aktuellen Infos über Veranstaltungen, Wetter-Entwicklung, Restaurantführer bis hin zu einer Vorstellung der attraktivsten Gegenden auf Deutschlands nördlichster Insel.Franco Lippolis, Leiter des Inselverkehrs Sylt, präsentiert zu Pfingsten den neuen Service: "Wir freuen uns, dass wir den Sylt-Reisenden ein kompaktes aktuelles Audio-Angebot bieten können, indem sie alles Wissenswerte erfahren, was gerade auf der Insel und auch bei uns los ist". Für Dennis Medefind, Leiter Marketing & Vertrieb des DB Sylt Shuttle, entsteht "ein innovatives Projekt mit Mehrwert für die Kunden und hoher Reichweite, umgesetzt mit einem starken Medienpartner".Produziert wird der Insel Guide von dem auf Sylt ansässigen Radiosender Antenne Sylt.Geschäftsführer Steffen Müller sieht in dem Inselguide eine kompakte Ergänzung des eigenen Programmangebotes: "Während der Überfahrt kann man sich in gut einer Stunde schon auf seinen Urlaub einstimmen lassen."Zu hören ist der Radio-Podcast auf der offiziellen Website www.inselguide.fm.Pressekontakt:Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.Jasmin MüllerAssistentin der GeschäftsführungTel.: +49 (0)172 102 4304E-Mail: jasmin.mueller@antenne-sylt.deWeb: www.antenne-sylt.deOriginal-Content von: Antenne Sylt GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174868/5781130