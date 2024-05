EQS-Media / 16.05.2024 / 15:30 CET/CEST

Potsdam, 16.05.2024 - LEEF startet mit einer konzertierten Aktion in den USA-Markt



LEEF tritt in den US-amerikanischen Markt ein. Der Distributor Atmos Green LLC übernimmt mit eigener Marke das B2C-Geschäft über amazon und einen eigenen Vertriebsshop, sowie das Geschäft für kleine und mittelgroße B2B-Abnehmer (Päckchen bis Palette) in den USA. Atmos Green verfügt über Läger in den USA und wird künftig von LEEF beliefert. Für Großkunden ab einer MOQ von einem Container tritt LEEF dann künftig direkt in den Markt ein, je nach Kundenwunsch mit eigener Marke oder white label.



Eine erste Messe zur weitergehenden Kundenakquise ist unmittelbar organisiert, nämlich bereits vom 18. - 21. Mai 2024. LEEF wird gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Atmos Green an der NRA 2024 (National Restaurant Association Show) in Chicago, USA als Aussteller teilnehmen.



Nachdem bereits in Kanada eine erste Großkundenakquise stattgefunden hat, sind die USA der zweite und der im direkten Vergleich weitaus größere Markt in Nordamerika. LEEF verspricht sich relevante Umsatzsprünge durch diesen Markteintritt. Eine erstklassige Zertifizierung belegt LEEF hohe Standards auf internationalem Niveau. Verschiedene Patentanmeldungen - insbesondere für Produkte für die großen Märkte Take-Away und Delivery - sichern einen guten Abstand zu potenziellen Wettbewerbern. Für das Heimatland des Burgers hat LEEF exklusive Produkte im Portfolio und bedient mit genauso exklusiven Produkten auch den Wachstumsmarkt Sushi. Darüber hinaus werden die Siegelprodukte von LEEF exklusiv geliefert. Das sind beste Voraussetzungen für einen erfolgversprechenden Start in den USA.



Daher startet LEEF in einer großen, konzertierten Aktion: Professionelle Messepräsentation auf einer der führenden Restaurant-Messen, direkt mit einem erfahrenen Distributionspartner für kleine und mittelgroße Abnehmer bis hin zur vorbereiteten Lieferbereitschaft für Großkunden im Containergeschäft inkl. vorbereiteter Logistikpartner für die Seelogistik von Indien in die USA.



Über LEEF: Auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft hat LEEF Lösungen für Geschirr, Verpackungen und andere Konsumprodukte und stellt sich mit seinem ganzen unternehmerischen Konzept gegen das zunehmende Greenwashing. Nachhaltigkeit ist kein Argument der Verkaufsförderung, sondern eine Notwendigkeit, um langfristig zu wachsen und ökonomisch erfolgreich zu sein. Natürlich ohne Kinderarbeit und nach international anerkannten ESG/CSR-Grundsätzen, zertifiziert nach SA8000 . LEEF zeigt seit Jahren, dass das mit ästhetisch höchst ansprechenden Produkten, professionell sowie in großen Volumen geschehen kann. LEEF verwendet Palmenblätter für die Produktion in Indien, verwendet mit den Blättern ein nativ klimaneutrales Material und vertreibt weltweit.



