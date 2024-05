FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Grand City Properties von 12,30 auf 14,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ein solides erstes Quartal komme mit einem bestätigten Ausblick einher, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seinem Bewertungsmodell senkte er den Bewertungsabschlag auf den für 2024 erwarteten Nettoimmobilienwert - auf ein weiterhin konservatives Niveau, wie er betonte./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 14:29 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / 14:39 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU0775917882

