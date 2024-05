GRAFSCHAFT/ BAD WIMPFEN (dpa-AFX) - In einigen Filialen von Lidl stehen die Fruchtgummis von Haribo schon wieder in den Regalen. Nach mehr als einem Jahr haben die Unternehmen ihren Streit um Preise beigelegt. Der Süßwarenhersteller beliefert den Discounter wieder. Das teilten beiden Seiten am Donnerstag auf Nachfrage mit.

"Wir können die Zusammenarbeit mit Haribo in Deutschland und die schrittweise Listung von Haribo-Produkten in unseren Filialen bestätigen", erklärte Lidl. Ein Sprecher von Haribo sagte: "Wir freuen uns sehr, dass unsere Produkte nun wieder bei Lidl zu finden sein werden." Die Lebensmittel-Zeitung hatte als Erstes darüber berichtet.

Der Discounter war seit April 2023 von Haribo nicht mehr beliefert worden. Lidl wolle Produkte nur "zum angemessenen Preis" verkaufen, sagte der damalige Deutschland-Chef Christian Härtnagel damals. "Bei vielen Marken ist das geglückt. Mit Haribo stehen wir aber noch in Verhandlungen, konnten uns bisher nicht einigen." Zwischen Händlern und Herstellern kommt es regelmäßig zu solchen Auseinandersetzungen./cr/DP/men