Leichte Gewinne haben am Donnerstag beim Dow Jones für den erstmaligen Sprung über die 40.000-Punkte-Marke gereicht. Der US-Leitindex notiert nach verhaltenem Start rund 0,3 Prozent im Plus und damit bei etwa 40.020. Insbesondere Walmart beflügelt das wichtigste Börsenbarometer der Welt. Der Amazon-Konkurrent legt nach Zahlen mehr als sechs Prozent zu.Auch an der technologielastigen Nasdaq-Börse sowie im breit gefächerten S&P 500 reichen moderate Gewinne für neue Bestmarken. Wichtigster Grund ...

