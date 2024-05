Mehr als 2,5 Milliarden Menschen weltweit sind übergewichtig, ein Drittel gilt als fettleibig. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet die damit verbundenen Todesfälle als "epidemische Ausmaße". Ein Pharmakonzern ist jüngst in den lukrativen Markt eingestiegen, sollten Anleger in die Aktie investieren? Die enorm große Nachfrage nach den Adipositas-Medikamenten von Novo Nordisk und Eli Lilly kennt keine Grenzen und weckt zugleich Begehrlichkeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...