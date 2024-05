Jüngere Kunden nutzen vermehrt digitale Angebote von Versicherern. Zugleich haben sie offenbar ein stärkeres Vertrauen in Makler als Ältere, wie eine Studie zeigt. Bei der Umfrage ging es vor allem um die Einstellung der Kunden zum KI-Einsatz bei Versicherern, aber auch zum Innovationspotenzial der Branche. Guidewire hat seine jährliche Verbraucherstudie vorgestellt, die die Einstellung und Erwartungen der Versicherungskunden an die Gesellschaften unter die Lupe nimmt. In diesem Jahr stand erstmals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...