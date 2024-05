Der Fondsverband BVI hat aktuelle Zahlen zur Fondsbranche in Deutschland veröffentlicht. Auf Jahressicht ist das verwaltete Vermögen zum 31.03.2024 in den letzten zwölf Monaten stark angestiegen - um 9%. Damit liegt es fast wieder auf seinem Rekordwert aus dem Jahr 2021. Fondsgesellschaften verwalteten für Anleger in Deutschland insgesamt 4,289 Bio. Euro zum Stichtag 31.03.2024. Das geht aus einer aktuellen Statistik des Fondsverband BVI hervor. Es handelt sich dabei um einen Zuwachs von 9% in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...