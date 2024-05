Der Goldpreis hat in den vergangenen Monaten kräftig zugelegt. Unklar bleibt: warum eigentlich? Zahlreiche Argumente werden angeführt, vom Dollarkurs über Zinsen, Spekulation und Zentralbankkäufe. Doch keines vermag wirklich zu überzeugen. "Gold verspricht Solidität", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Aber wie solide ist eine Anlage, über deren Preisbewegungen man letztlich nur Vermutungen anstellen kann?" Seit Langem geht es mit dem Goldpreis aufwärts. Ende Februar setzte das Edelmetall zu einem regelrechten Höhenflug an und ...

