MAGA-VP-Prognose: Nächster Patrioten-Memecoin ist nicht mehr zu stoppen

In der letzten Zeit haben vor allem die patriotisch motivierten Memecoins eine zunehmende Beliebtheit erfahren. Auch am heutigen Tage zählen sie im Bereich der Memetoken mitunter zu den wenigen Kursgewinnern. Nachdem zuerst der MAGA TRUMP erschienen ist, baut der neue Memecoin MAGA VP auf diesem auf und erweitert dessen Ökosystem. Worum es sich bei dem neuen Memetoken genau handelt und wie weiter er noch steigen könnte, erfahren Sie nun in der folgenden MAGA-VP-Prognose.

Patrioten-Memecoins wie MAGA VP steigen heute stärker

Erstmalig wurde MAGA VP am 10. Februar für einen Preis von 0,005424 USD gelistet und konnte in einer ersten Welle der Euphorie innerhalb eines halben Monats um 5.704 % bis auf 0,3148 USD steigen. Ebenso pumpte MAGA VP heute zeitweise sogar 102,43 %, während es beim dazugehörigen MAGA TRUMP 8,91 % waren.

Seitdem hatte das Handelsvolumen von MAGA VP von 0,47 Mio. USD bis auf 0,05 Mio. USD um 89,36 % abgenommen, während gleichzeitig der Kurs um 93,74 % auf bis zu 0,04739 USD einbrach. Nachdem die Investoren kurzzeitig das Interesse verloren haben, sind sie seit dem 21. April zunehmend wieder zurückgekommen.

Insbesondere seit dem 13. Mai, dem Tag an dem Roaring Kitty auf X erstmalig wieder seit dem Jahr 2021 ein Meme gepostet hat, welcher einen Gamer zeigt, der signalisiert, dass es jetzt ernst wird und Zeit zum Handeln ist. Dies löste eine enorme Rallye bei den Memecoin- und Stocks aus, von welcher auch MAGA VP profitieren konnte.

Seit seiner ersten Listung konnte der Memecoin um beeindruckende 13.862 % steigen und erst heute ein neues Allzeithoch von 0,7573 USD ausbilden. Ebenso wurde am 13. Mai mit 0,81 Mio. USD ein neues Rekordhoch beim Handelsvolumen verzeichnet. Mittlerweile hat dieses jedoch trotz des Allzeithochs mit 0,48 Mio. USD wieder stark abgenommen.

Wie stark kann MAGA VP noch steigen?

Zuletzt hat MAGA VP die 261,8er-Fibonacci-Expansion bei 0,7523 USD getestet, worauf unmittelbar eine Korrektur einsetzte. Diese ging sogar bis unter das nächste Unterstützungsniveau des 161,8er-Fibonacci-Levels bei 0,4824 USD.

Laut dem RSI ist MAGA VP noch immer stark überkauft. Zudem könnte sich eine bärische Divergenz ausbilden, welche weitere Abverkäufe signalisieren kann. Zwar hat das bullische Volumen laut OBV zugenommen, allerdings fand eine Halbierung des Handelsvolumens statt.

Aktuell ist die Situation für MAGA VP etwas durchwachsen und der Memecoin ist weniger stark etabliert als andere. Mit gerade einmal nur 1.280 Tokeninhabern und einer Marktkapitalisierung von 21,04 Mio. USD bietet der Coin noch viel Steigerungspotenzial von rund 5x bis 48x.

Was genau ist der Memecoin MAGA VP?

MAGA VP ist ein Memecoin einer Reihe politisch motivierter Kryptowährungen, zu welcher unter anderem auch MAGA TRUMP gehört. Erfunden wurde er mit der Begründung, dass jeder Präsident einen Vizepräsidenten (VP) benötigt. Ebenso soll er die Solidarität unter TRUMP-Unterstützern fördern.

Dabei erhalten die Tokeninhaber von MAGA TRUMP Belohnungen für das Halten der Coins. Somit handelt es sich um einen Meme-Belohnungs-Coin, welcher auf der Blockchain von Ethereum herausgegeben wurde. Mittlerweile ist er aber auch auf Solana, BNB Smart Chain und Base vertreten. Insgesamt gibt es 50 Mio. Coins von MAGA VP.

Quelle: MAGA VP Whiepaper

Mit der Hilfe von MAGA VP sollen laut Website sowohl Donald Trump als auch sein möglicherweise zukünftiger Vizepräsident unterstützt werden. Allerdings gibt es bisher noch keine Angaben darüber, wie dies genau stattfinden soll. Möglicherweise wird Trump in seinen unzähligen Gerichtsfällen und im Wahlkampf finanziell unterstützt.

Es wird eine Handelsgebühr von 2 % bei Käufen und Verkäufen verlangt, welche zu 1 % als TRUMP-Belohnungen an MVP-Inhaber fließt, um die Gemeinschaft aufzubauen. Sie können über die eigene App verfolgt werden.

Weitere 0,5 % werden für das Marketing und das Branding verwendet. Zusätzliche 0,25 % fließen in die Liquiditätspools von TRUMP und MVP, um das Ökosystem zu stärken und das Handelsumfeld zu verbessern.

Bisher ist MAGA VP bereits an 12 zentralen und dezentralen Kryptobörsen gelistet. Zudem wurden bereits 36,87 ETH in TRUMP-Belohnungen gezahlt und jeweils 3,4 ETH an Liquidität zu den beiden Pools hinzugefügt worden.

Sealana stellt sich den patriotischen Memecoins gegenüber

Während der Trend der patriotischen Memecoins von immer mehr Entwicklern zu nutzen versucht wird, wurde der Markt mittlerweile mit ihnen in unterschiedlichsten Ausprägungen überschwemmt. Genau daraus gewinnt der neue Parodie-Memecoin von Sealana seine Stärke und kann sich gekonnt von der grauen Masse abgrenzen.

Als Maskottchen wurde der Seehund Sealana gewählt, welcher von dem Gamer Guy aus South Park inspiriert wurde. Er verfolgt aus dem Keller seiner Mutter fanatisch den ganzen Tag über den Markt der Memecoins, um den nächsten Token für 100x frühzeitig zu finden und den amerikanischen Traum zu leben. Zeit für eine gesunde Ernährung und Aufräumen findet er nicht.

Während MAGA VP auf eine Marktkapitalisierung von 19,26 Mio. USD kommt, sind es bei MAGA TRUMP bereits 404,40 Mio. USD. Auch wenn Sealana schon eine hohe Nachfrage im Presale verzeichnet, wurden erst Coins für rund 1,25 Mio. USD verkauft.

Im Falle einer so niedrigen Marktkapitalisierung bietet sich dem Coin selbst beim Erreichen der niedrigen Bewertungen der anderen patriotischen Memecoins ein enormes Steigerungspotenzial von 15,4x bis 323,5x und im Vergleich zu dem Marktführer Dogecoin sogar 7.126,4x.

Angenommen, dass alle links orientierten Personen den Memecoin Sealana kaufen würden, so sind dies laut den Umfragen in den USA rund die Hälfte der Personen. Aber auch in vielen anderen Regionen gibt es ähnlich knappe Wahlergebnisse und eine zunehmende Polarisierung. Somit hat Sealana eine potenzielle Zielgruppe von fast der Hälfte der Memecoin-Investoren.

