Die CME Group, die weltweit größte Terminbörse, will laut einem Bericht der Financial Times ab Donnerstag den Spot-Handel mit Bitcoin einführen. Damit will das Unternehmen der wachsenden Nachfrage der Wall-Street-Fondsmanager gerecht werden. Was grundsätzlich positiv für den Bitcoin sein sollte, dürfte Coinbase-Investoren weniger gefallen.Die in Chicago ansässige Börse hat Gespräche mit Händlern geführt, die einen regulierten Marktplatz für Bitcoin-Transaktionen suchen. Die CME ist derzeit, gemessen ...

