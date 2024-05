The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.05.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.05.2024



ISIN Name

JP3835620000 BENESSE HOLDINGS INC.

DK0060989911 HYPEFACTOR A/S DK -,1

US14574X1046 CARROLS REST.GRP DL -,01

US1597651066 CHARLES + COLVARD LTD.

XS1685702794 INTRA.CAP.LU 17/24 REGS

XS2112899021 JERROLD FIN. 20/26 REGS

XS2336345140 CT INVEST. REGS 21/26

XS2393510008 WORLD BK 21/26 MTN

